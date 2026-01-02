Ричмонд
13-летний мальчик пострадал в ДТП в Красноярском крае

В Енисейском районе выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних.

Источник: Госавтоинспекция Красноярского края

В Енисейском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Красноярского края.

Ночью 2 января 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и влетел в железобетонное ограждение на трассе «Енисейск — Высокогорский». Пострадал 13-летний мальчик. Он ехал спереди на пассажирском сидении. В машине также находились 7-летняя девочка и ее мама. Они получили незначительные травмы.

Водитель был трезвым. Семья возвращалась из Северо-Енисейска в Красноярск. Все были пристегнуты. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Красноярском крае произошло ДТП с участием молоковоза. Погибли три человека.