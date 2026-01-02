13-летний мальчик пострадал в ДТП в Красноярском крае

Ночью 2 января 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» не справился с управлением и влетел в железобетонное ограждение на трассе «Енисейск — Высокогорский». Пострадал 13-летний мальчик. Он ехал спереди на пассажирском сидении. В машине также находились 7-летняя девочка и ее мама. Они получили незначительные травмы.