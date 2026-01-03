В соцсетях распространились сообщения о гибели граждан Узбекистана в Хабаровске после рейда против мигрантов: что известно на данный момент

Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало ситуацию. Ведомство сообщило, что инцидент с гибелью гражданина Узбекистана в Хабаровске находится на контроле у Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке и Агентства по миграции.
Генконсульство поддерживает постоянный контакт с родственниками погибшего, оказывает необходимую консульскую и практическую помощь. В настоящее время ведутся мероприятия по возвращению тела гражданина на Родину.
По данному факту узбекская сторона направила официальные ноты в Прокуратуру Хабаровского края, Следственное управление и представительство МИД России по Хабаровскому краю с просьбой о всестороннем, объективном и законном расследовании всех обстоятельств инцидента.
На данный момент официально подтверждённой информации о причинах смерти гражданина нет. Компетентные органы продолжают разбирательство. После поступления достоверных данных из официальных источников будет предоставлена дополнительная информация для общественности.
МИД Узбекистана также сообщил, что сведения о гибели второго гражданина, которые ранее распространялись в социальных сетях, не подтвердились.