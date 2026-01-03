Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В соцсетях распространились сообщения о гибели граждан Узбекистана в Хабаровске после рейда против мигрантов: что известно на данный момент

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). В последние дни в социальных сетях распространились тревожные сообщения о якобы гибели двух граждан Узбекистана после жёсткого рейда в одном из кафе Хабаровска (Россия). Пользователи утверждали, что сотрудники ОМОНа избили двоих узбекистанцев до состояния комы, после чего один из них скончался в больнице.

Источник: Vaib.Uz

Министерство иностранных дел Узбекистана прокомментировало ситуацию. Ведомство сообщило, что инцидент с гибелью гражданина Узбекистана в Хабаровске находится на контроле у Генерального консульства Узбекистана во Владивостоке и Агентства по миграции.

Генконсульство поддерживает постоянный контакт с родственниками погибшего, оказывает необходимую консульскую и практическую помощь. В настоящее время ведутся мероприятия по возвращению тела гражданина на Родину.

По данному факту узбекская сторона направила официальные ноты в Прокуратуру Хабаровского края, Следственное управление и представительство МИД России по Хабаровскому краю с просьбой о всестороннем, объективном и законном расследовании всех обстоятельств инцидента.

На данный момент официально подтверждённой информации о причинах смерти гражданина нет. Компетентные органы продолжают разбирательство. После поступления достоверных данных из официальных источников будет предоставлена дополнительная информация для общественности.

МИД Узбекистана также сообщил, что сведения о гибели второго гражданина, которые ранее распространялись в социальных сетях, не подтвердились.