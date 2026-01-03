В соцсетях распространились сообщения о гибели граждан Узбекистана в Хабаровске после рейда против мигрантов: что известно на данный момент

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). В последние дни в социальных сетях распространились тревожные сообщения о якобы гибели двух граждан Узбекистана после жёсткого рейда в одном из кафе Хабаровска (Россия). Пользователи утверждали, что сотрудники ОМОНа избили двоих узбекистанцев до состояния комы, после чего один из них скончался в больнице.