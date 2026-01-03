В Ташкенте задержан мужчина, нападавший на девушек в подземных переходах

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). На прошлой неделе в социальных сетях начала активно распространяться информация о том, что в Ташкенте неизвестный мужчина нападает на девушек в подземных переходах, избивает их, а затем отбирает телефоны и сумки. Эти сообщения вызвали серьёзный резонанс, пользователи потребовали от правоохранительных органов оперативной реакции и поимки преступника.