В Ташкенте задержан мужчина, нападавший на девушек в подземных переходах

Сегодня в ГУВД города Ташкента раскрыли подробности инцидента.
По данным ведомства, 21 декабря 2025 года примерно в 21:20 21-летняя девушка, переходя подземный переход на улице Амира Темура в Мирабадском районе, подверглась нападению неизвестного мужчины. Применив силу, он отобрал у неё мобильный телефон стоимостью около 500 долларов и скрылся с места происшествия.
Благодаря оперативным мероприятиям личность злоумышленника была установлена. Им оказался 26-летний ранее судимый за кражу Отабек Мадумаров. Мужчина был задержан сотрудниками оперативных служб.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса («Разбой»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.
ГУВД обращается к гражданам с просьбой: если вы пострадали от действий данного лица или обладаете дополнительной информацией, звоните по телефону 71−206−42−54 или по короткому номеру 102.
За это преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Если будут выявлены другие эпизоды нападений, наказание может быть ещё строже.