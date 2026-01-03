Ричмонд
В Ташкенте задержан мужчина, нападавший на девушек в подземных переходах

Vaib.uz (Узбекистан. 2 января). На прошлой неделе в социальных сетях начала активно распространяться информация о том, что в Ташкенте неизвестный мужчина нападает на девушек в подземных переходах, избивает их, а затем отбирает телефоны и сумки. Эти сообщения вызвали серьёзный резонанс, пользователи потребовали от правоохранительных органов оперативной реакции и поимки преступника.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня в ГУВД города Ташкента раскрыли подробности инцидента.

По данным ведомства, 21 декабря 2025 года примерно в 21:20 21-летняя девушка, переходя подземный переход на улице Амира Темура в Мирабадском районе, подверглась нападению неизвестного мужчины. Применив силу, он отобрал у неё мобильный телефон стоимостью около 500 долларов и скрылся с места происшествия.

Благодаря оперативным мероприятиям личность злоумышленника была установлена. Им оказался 26-летний ранее судимый за кражу Отабек Мадумаров. Мужчина был задержан сотрудниками оперативных служб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса («Разбой»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

ГУВД обращается к гражданам с просьбой: если вы пострадали от действий данного лица или обладаете дополнительной информацией, звоните по телефону 71−206−42−54 или по короткому номеру 102.

За это преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Если будут выявлены другие эпизоды нападений, наказание может быть ещё строже.