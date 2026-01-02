Посольство запросило информацию о россиянах после пожара в Швейцарии

Предварительной причиной трагедии считается несчастный случай. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось в переполненном подвале бара после того, как бенгальский огонь, который одна из посетительниц трясла в бутылке, поджег деревянный потолок. Пламя распространилось мгновенно. В момент происшествия в заведении находилось около 200 человек, преимущественно молодежь 15−20 лет. Многие оказались в ловушке и пытались спастись, выбивая окна. Курорт Кран-Монтана объявил чрезвычайное положение, для поддержки семей развернуты кризисные центры.