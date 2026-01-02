Самые популярные у мошенников слова опубликовало МВД России

Также при звонке они говорят, что якобы от лица коммунальных служб они сообщают о замене домофона, а лжесотрудники Почты России просят авторизоваться в чат-боте, чтобы получить письмо.

В МВД привели примеры стандартных и наиболее часто используемых мошенниками для получения кода авторизации фраз от лица маркетплейсов и служб доставки: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру».