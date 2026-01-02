Самые популярные у мошенников слова опубликовало МВД России

Также при звонке они говорят, что якобы от лица коммунальных служб они сообщают о замене домофона, а лжесотрудники Почты России просят авторизоваться в чат-боте, чтобы получить письмо.
В МВД привели примеры стандартных и наиболее часто используемых мошенниками для получения кода авторизации фраз от лица маркетплейсов и служб доставки: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру».
Выступая якобы от лица коммунальных служб, мошенники часто говорят следующие фразы: «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей?», от медицинских организаций: «Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС».
Распознать мошенников, представляющихся образовательными организациями, поможет фраза: «Вы не прошли аттестацию, и будете не допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте». В МВД призывают: как только вы слышите одну из этих фраз, сразу кладите трубку.
Ранее МВД России рассказало, как аферисты стали похищать личные данные россиян, приглашая их в военкомат якобы для оцифровки документов. Мошенники, представляясь сотрудниками военкомата, просят прийти в военный пункт для оцифровки документов. Они сообщают, что военкомат — режимный объект, и для прохода нужен пропуск или повестка, поэтому нужно сообщить свои данные.