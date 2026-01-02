Ричмонд
В Пермском крае из-за ДТП несколько посёлков остались без электричества

Автомобиль врезался в опору ЛЭП.

Источник: Россети УРАЛ - "Пермэнерго"

Посёлки в Пермском крае остались без электричества из-за ДТП, сообщили сайту perm.aif.ru в филиале «Россети Урал» — «Пермэнергосбыт».

Вечером 1 января в посёлке Горный Пермского округа автомобиль «Лада Нива» въехал в опору ЛЭП, из-за чего она повредилась. Часть посёлка и ещё несколько населённых пунктов остались без электроснабжения.

«1 января 2025 года в 21:39 в Пермском муниципальном округе было зафиксировано технологическое нарушение в распределительном электросетевом комплексе. В результате ДТП была повреждена опора ЛЭП напряжением 10 киловольт», — рассказали в компании.

На место выехала аварийная бригада и спецтехника. Через несколько часов подачу электричества в дома восстановили.

По факту ДТП проводится проверка в ГУ МВД России по Пермскому краю.