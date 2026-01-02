Ричмонд
В ЛНР более 85,4 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ

В ночь на 2 января ВСУ шесть раз атаковали энергокомплекс Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство региона. Выведена из строя подстанция в северных районах, из-за чего обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Без света остались более 85,4 тыс. человек.

Источник: Reuters

По состоянию на 12:00 по резервным схемам электроснабжения «перезапитали» 4,9 тыс. абонентов, рассказал первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин. К концу дня планируется восстановить подачу электричества для 40 тыс. абонентов. Ситуация остается сложной в одном из прифронтовых городов, где восстановление электроснабжения займет от трех до пяти суток.

«С главой этого города мы находимся на постоянной связи, нами будет оказана вся необходимая помощь», — заверил Говтвин, которого цитирует пресс-служба правительства ЛНР. О каком городе речь, не уточняется.