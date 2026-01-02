В ЛНР более 85,4 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ

По состоянию на 12:00 по резервным схемам электроснабжения «перезапитали» 4,9 тыс. абонентов, рассказал первый зампред правительства ЛНР Юрий Говтвин. К концу дня планируется восстановить подачу электричества для 40 тыс. абонентов. Ситуация остается сложной в одном из прифронтовых городов, где восстановление электроснабжения займет от трех до пяти суток.
«С главой этого города мы находимся на постоянной связи, нами будет оказана вся необходимая помощь», — заверил Говтвин, которого цитирует пресс-служба правительства ЛНР. О каком городе речь, не уточняется.