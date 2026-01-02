В ЛНР более 85,4 тыс. человек остались без света после ударов ВСУ

В ночь на 2 января ВСУ шесть раз атаковали энергокомплекс Луганской народной республики (ЛНР), сообщило правительство региона. Выведена из строя подстанция в северных районах, из-за чего обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Без света остались более 85,4 тыс. человек.