Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 автомобилей

Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь по всей стране были задействованы 90 тысяч полицейских. Некоторые из них подверглись нападениям, в частности в городах Ним и Нантерр. Только в Париже были задержаны 125 человек, включая 33 — за умышленное насилие, 15 — за участие в группе с целью совершения насилия и 10 — за хранение наркотиков.