В Иркутской области два человека погибли на пожарах за сутки

За прошедшие сутки в регионе потушено 19 пожаров, в результате которых погибли два человека, трое человек госпитализированы с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области.
— Ночью поступило сообщение о горении балкона на четвертом этаже многоэтажки в Ангарске в 19 микрорайоне. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 10 человек. Пламя было потушено на одном квадратном метре. Дознаватели ведомства установили, что причиной стал залетевший с улицы фейерверк, — поделились в ведомстве.
Происшествия были зарегистрированы в различных типах строений, включая жилые дома, хозяйственные постройки и нежилые объекты. Основными причинами стали нарушения в работе электросети и несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Серьезные пожары с пострадавшими произошли в Ангарске, Саянске, Тайшетском и Куйтунском районах.