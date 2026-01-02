В Иркутской области два человека погибли на пожарах за сутки

— Ночью поступило сообщение о горении балкона на четвертом этаже многоэтажки в Ангарске в 19 микрорайоне. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из задымленного подъезда эвакуировались 10 человек. Пламя было потушено на одном квадратном метре. Дознаватели ведомства установили, что причиной стал залетевший с улицы фейерверк, — поделились в ведомстве.