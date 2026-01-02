В Уфе от фейерверка загорелась фигура Деда Мороза

Фигура Деда Мороза загорелась на улице Булата Имашева в Уфе. По данным ГУ МЧС по РБ, местный житель запустил фейерверк слишком близко к декоративной фигуре. В результате она загорелась.
Возгорание потушили сотрудники полиции с помощью огнетушителей. Пострадавших нет. На данный момент полицейские задержали мужчину, повредившего фигуру Деда Мороза. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.
«Следуй инструкциям производителя. Не разрешай детям запускать фейерверки. Не используй пиротехнику рядом с домами, деревьями, линиями электропередач и скоплениями людей. Держись на расстоянии 5−10 метров от горящих петард или фейерверков. Эксперименты в помещении опасны», — напоминает МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Башкирии спасатели вытащили из горящих домов двух мужчин.