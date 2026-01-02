Минчанка выбросила в окно сумку, которую подарил возлюбленный — вот почему

Житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел к своей сожительнице. По пути около одного из домов, расположенных на улице Олега Кошевого, на капоте припаркованного авто он заметил женскую сумку и забрал ее с собой. В ней находились лекарства, несколько килограммов конфет, термос.