Минчанка выбросила в окно сумку, которую подарил возлюбленный — вот почему. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района.
Житель Минска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пошел к своей сожительнице. По пути около одного из домов, расположенных на улице Олега Кошевого, на капоте припаркованного авто он заметил женскую сумку и забрал ее с собой. В ней находились лекарства, несколько килограммов конфет, термос.
Сумку с содержимым 54-летний фигурант подарил своей сожительнице. Однако женщина, узнав, что мужчина совершил кражу, достала конфеты и выбросила сумку в окно. Выяснилось, что имущество без присмотра ненадолго оставила пожилая минчанка. Спохватившись, она вызвала милицию. В скором времени сумку принес ей сосед, который гулял с собакой и обнаружил ее на газоне.
Милиция быстро установила личность мужчины, причастного к краже. В отношении него было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук уточнил, что обвиняемый работает слесарем-ремонтником на одном из столичных заводов. Ему было предъявлено обвинение в повторном тайном похищении имущества (краже) по части 2 статьи 205 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до четырех лет лишения свободы. Минчанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном.
