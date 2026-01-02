Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму увеличилось число госпитализированных после теракта в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Число людей, госпитализированных в Крыму после удара ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, выросло до 14, в их числе пятеро — несовершеннолетние, сообщил крымский Минздрав.

Источник: © РИА Новости

«По состоянию на 14.00 02.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области» — сообщили в Telegram-канале минздрава Крыма.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.