При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали три человека

«В результате ударов ВСУ по нашему региону ранены три мирных жителя», — написал Гладков на платформе Max.
Уточняется, что в селе Белянка Шебекинского округа украинский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате были ранены два человека. Мужчину и женщину, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения бедра и плеча, транспортируют в городскую больницу № 2 города Белгород.
Губернатор добавил, что за медицинской помощью обратилась ещё одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась.