Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Женщина, госпитализированная в реанимацию больницы в Джанкое после теракта в Хорлах, скончалась, сообщил минздрав Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК “Джанкойская центральная районная больница”, не удалось», — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.

Сейчас в больницах республики остаются 14 пострадавших. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднетяжелом, уточнили в Минздраве.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По данным СК, в медучреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше