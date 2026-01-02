Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28

«К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК “Джанкойская центральная районная больница”, не удалось», — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
Сейчас в больницах республики остаются 14 пострадавших. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднетяжелом, уточнили в Минздраве.
Удары ВСУ по Херсонской области
В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По данным СК, в медучреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.