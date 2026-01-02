Минчанка лишилась 50 000 рублей, пытаясь увеличить свои накопления. Подробности озвучили в телеграм-канале ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанка планировала приумножить накопления с помощью крипты, но ушла в минус», — сказано в сообщении.
В Советское РУВД обратилась 23-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников в интернете. В социальной сети девушка заметила рекламу, обещавшую возможность увеличения дохода при помощи инвестиций в криптовалюту. Она заинтересовалась предложением, перешла по ссылке, указала номер мобильного телефона.
В скором времени с жительницей Минска связался якобы аналитик инвестиционной платформы. Он сказал про возможные вложения, а также о предполагаемом приросте капитала. Девушка зарегистрировалась на специализированном сайте. В милиции обратили внимание, что на протяжении двух месяцев она переводила на свой электронный кошелек деньги, совершала сделки под чутким руководством куратора. В тот момент, когда минчанка захотела вывести заработанное, лжеаналитик начал настаивать на внесении дополнительной суммы.
«Это насторожило девушку, и она обратилась за помощью в милицию. Общая сумма всех переводов составила около 50 тысяч рублей», — сообщили в ГУВД.
По указанному факту проводится проверка.
