Минчанка лишилась 50 000 рублей, пытаясь увеличить свои накопления

В скором времени с жительницей Минска связался якобы аналитик инвестиционной платформы. Он сказал про возможные вложения, а также о предполагаемом приросте капитала. Девушка зарегистрировалась на специализированном сайте. В милиции обратили внимание, что на протяжении двух месяцев она переводила на свой электронный кошелек деньги, совершала сделки под чутким руководством куратора. В тот момент, когда минчанка захотела вывести заработанное, лжеаналитик начал настаивать на внесении дополнительной суммы.