Установлены личности 13 погибших при ударе ВСУ в Херсонской области

«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, эксперты продолжают работать над опознанием жертв.
Сальдо 1 января сообщил об ударе трех дронов ВСУ по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области. По информации Следственного комитета РФ, жертвами атаки стали 27 человек, включая двое детей. Отмечается, что по факту удара ВСУ возбуждено уголовное дело о теракте.
Тогда же администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших при ударе. В перечень были включены трое мужчин (1970, 1977 и 1983 годов рождения), три женщины (1959, 1995 и 1999 годов рождения), одна девушка 2008 года рождения. Позднее список дополнили еще двумя именами.