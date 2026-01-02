Ричмонд
Установлены личности 13 погибших при ударе ВСУ в Херсонской области

Следственные органы смогли установить личности 13 человек, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Херсонской области. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, эксперты продолжают работать над опознанием жертв.

Сальдо 1 января сообщил об ударе трех дронов ВСУ по кафе и гостинице в населенном пункте Хорлы Херсонской области. По информации Следственного комитета РФ, жертвами атаки стали 27 человек, включая двое детей. Отмечается, что по факту удара ВСУ возбуждено уголовное дело о теракте.

Тогда же администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших при ударе. В перечень были включены трое мужчин (1970, 1977 и 1983 годов рождения), три женщины (1959, 1995 и 1999 годов рождения), одна девушка 2008 года рождения. Позднее список дополнили еще двумя именами.