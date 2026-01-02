Установлены личности 13 погибших при ударе ВСУ в Херсонской области

Тогда же администрация Херсонской области опубликовала первый список погибших при ударе. В перечень были включены трое мужчин (1970, 1977 и 1983 годов рождения), три женщины (1959, 1995 и 1999 годов рождения), одна девушка 2008 года рождения. Позднее список дополнили еще двумя именами.