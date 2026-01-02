В Большую Невку упал человек. На месте работают спасатели

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь около 100 петербуржцев госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Статистика показывает устойчивый показатель числа обратившихся в Новый Год: ежегодно количество составляет от 80 до 100 человек. Причем около трети случаев связаны с последствиями употребления алкоголя. Вторая распространённая причина обращений — повреждения, полученные вследствие падений, включая ушибы и переломы.