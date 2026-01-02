Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Большую Невку упал человек. На месте работают спасатели

Известно, что инцидент произошёл неподалёку от Сампсониевского моста.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге разворачивается операция по спасению человека, оказавшегося в воде. Информация поступает с Большой Невки вблизи Пироговской набережной, информирует 78.ru.

Состояние попавшего в беду гражданина уточняется специалистами экстренных служб, прибывших на место происшествия. Известно, что инцидент произошёл неподалёку от Сампсониевского моста.

Обстоятельства инцидента уточняются, первыми о произошедшем сообщили случайные свидетели происшествия. В настоящий момент проходят необходимые мероприятия по поиску и эвакуации пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь около 100 петербуржцев госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Статистика показывает устойчивый показатель числа обратившихся в Новый Год: ежегодно количество составляет от 80 до 100 человек. Причем около трети случаев связаны с последствиями употребления алкоголя. Вторая распространённая причина обращений — повреждения, полученные вследствие падений, включая ушибы и переломы.