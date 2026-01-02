Janoubia: на юге Ливана 10 районов подверглись ударам израильских ВВС

По его сведениям, интенсивные ракетные удары были нанесены по окрестностям городов Ансар, Джеззин, Набатия и Сайда, где сосредоточены базы шиитских бойцов, подземные укрытия и склады с боеприпасами. Сильные взрывы зафиксированы в горной местности Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также в ущелье Вади-Зифта. Израильские самолеты совершили несколько воздушных рейдов на регион Западное Бекаа, там подверглись бомбардировке форпосты «Хезболлах» на вершине Джебель-Машгара и в районе Айн-Тина. О жертвах и пострадавших сведений пока не поступило.