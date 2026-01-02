Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Janoubia: на юге Ливана 10 районов подверглись ударам израильских ВВС

БЕЙРУТ, 2 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали не менее 10 районов Южного Ливана, где расположены военные объекты шиитской милиции «Хезболлах». Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

Источник: Reuters

По его сведениям, интенсивные ракетные удары были нанесены по окрестностям городов Ансар, Джеззин, Набатия и Сайда, где сосредоточены базы шиитских бойцов, подземные укрытия и склады с боеприпасами. Сильные взрывы зафиксированы в горной местности Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также в ущелье Вади-Зифта. Израильские самолеты совершили несколько воздушных рейдов на регион Западное Бекаа, там подверглись бомбардировке форпосты «Хезболлах» на вершине Джебель-Машгара и в районе Айн-Тина. О жертвах и пострадавших сведений пока не поступило.

Представитель израильской армии Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, указал, что в ходе авианалетов были уничтожены тренировочные комплексы, принадлежащие спецподразделению «Радван», которое считается элитным формированием «Хезболлах», а также объекты военной инфраструктуры, обнаруженные к северу от реки Литани.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше