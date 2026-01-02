В Дзержинске патруль остановил авто без дверей и капота: водитель был пьян

В пятницу, 2 января, во время ночного патрулирования инспекторы ДПС заметили у одного из домов по ул. Советской в Дзержинске автомобиль без нескольких частей кузова (двери и капота) и подали сигнал об остановке, рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
При проверке документов сотрудники ГАИ заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. На месте было проведено освидетельствование. Его результат (0,922 мг/л) подтвердил предположения инспекторов ДПС.
В отношении молодого человека 2002 года рождения они составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Ранее, напомним, в ГАИ рассказали, что по итогам 11 месяцев прошлого года на территории Нижегородской области был отмечен рост ДТП по вине водителей, которые находились в состоянии опьянения, на 5,9%. В таких авариях 70 человек погибли и 505 получили травмы различной степени тяжести.