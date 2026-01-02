В Дзержинске патруль остановил авто без дверей и капота: водитель был пьян

В пятницу, 2 января, во время ночного патрулирования инспекторы ДПС заметили у одного из домов по ул. Советской в Дзержинске автомобиль без нескольких частей кузова (двери и капота) и подали сигнал об остановке, рассказывает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.