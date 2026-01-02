В Уфе петарда подожгла новогоднюю фигуру Деда Мороза

В Уфе на улице Булата Имашева загорелась большая фигура Деда Мороза. Как сообщили в МЧС Башкирии, пожар начался из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
По предварительной информации, один из местных жителей решил запустить петарду или фейерверк рядом с праздничной конструкцией, что и привело к возгоранию. К счастью, обошлось без жертв и серьезных последствий. Сотрудники полиции, прибывшие на место раньше пожарных, успешно потушили огонь с помощью огнетушителей.
Сейчас все обстоятельства случившегося выясняет дознаватель МЧС.
