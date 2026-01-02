Ричмонд
ВСУ за сутки атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области более 130 БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинцы атаковали 17 муниципалитетов региона с помощью более чем 130 беспилотников.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, российским военные удалось сбить и подавить 114 БПЛА.

Уточнятся, что в результате атак пять мирных жителей пострадали, различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, семи частных домовладениях, трёх коммерческих объектах и 15 транспортных средствах.

Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России уничтожено 64 украинских БПЛА.

