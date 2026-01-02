ВСУ за сутки атаковали 17 муниципалитетов Белгородской области более 130 БПЛА

Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, российским военные удалось сбить и подавить 114 БПЛА.
Уточнятся, что в результате атак пять мирных жителей пострадали, различные повреждения выявлены в 11 многоквартирных домах, семи частных домовладениях, трёх коммерческих объектах и 15 транспортных средствах.
Ранее сообщалось, что за ночь над регионами России уничтожено 64 украинских БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше