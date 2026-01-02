Ричмонд
Житель Минска хотел сделать себе подарок на Новый год, но попал в милицию

Минчанин планировал порадовать себя подарком в Новому году, но оказался в милиции.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска хотел сделать себе подарок на Новый год, но попал в милицию. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«Минчанин хотел сделать себе подарок к новому году, но оказался в милиции», — отметили в сообщении.

В милицию поступила информация о том, что из магазина, расположенного в одном из торговых центров, украли две упаковки фирменных духов, стоимостью более 1700 рублей. Сотрудники милиции установили, что к краже причастен 23-летний житель Минска.

«Он пояснил, что хотел себе сделать подарок в виде дорогостоящей парфюмерии, однако ему стало жалко отдавать большую сумму денег», — привели подробности в милиции.

По указанному факту было заведено уголовное дело.

