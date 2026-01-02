Житель Минска хотел сделать себе подарок на Новый год, но попал в милицию. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин хотел сделать себе подарок к новому году, но оказался в милиции», — отметили в сообщении.
В милицию поступила информация о том, что из магазина, расположенного в одном из торговых центров, украли две упаковки фирменных духов, стоимостью более 1700 рублей. Сотрудники милиции установили, что к краже причастен 23-летний житель Минска.
«Он пояснил, что хотел себе сделать подарок в виде дорогостоящей парфюмерии, однако ему стало жалко отдавать большую сумму денег», — привели подробности в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
