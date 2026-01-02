На Дону суд вернул пенсионеру похищенные мошенниками деньги

Установлено, что звонивший неизвестный назвался работником банка и убедил пенсионера перечислить личные накопления на «безопасный счет». Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Во время следствия установили владельца счета, куда поступили украденные деньги. Им оказался житель Новосибирской области.