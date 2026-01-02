Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах

«Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения и разрушением критически важной гражданской инфраструктуры, включая энергетические объекты и порты, в результате продолжающихся нападений на Украине, а также в РФ», — сказал Дюжаррик.
Он отметил, что генсек обеспокоен и сообщениями об атаке в Херсонской области, где, тем не менее, «ООН не в состоянии проверить какие-либо детали из-за отсутствия доступа».
«Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены», — указал Дюжаррик.
Гутерреш также призвал к прекращению огня на Украине, добавил он.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.