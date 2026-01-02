Ричмонд
В казанском метро на станции «Проспект Победы» произошла трагедия

По предварительной информации, погибшему около 50−55 лет.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 декабря, на станции «Проспект Победы» Казанского метрополитена под прибывающий поезд упал мужчина. Несмотря на мгновенное реагирование экстренных служб, спасти его не удалось.

По предварительной информации, погибшему около 50−55 лет. Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают правоохранительные органы, сообщает «Татар-информ».

В связи с инцидентом движение на участке было приостановлено. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», станции «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыты для пассажиров по техническим причинам. На месте работают специалисты и оперативные службы.