В казанском метро на станции «Проспект Победы» произошла трагедия

Сегодня, 2 декабря, на станции «Проспект Победы» Казанского метрополитена под прибывающий поезд упал мужчина. Несмотря на мгновенное реагирование экстренных служб, спасти его не удалось.
По предварительной информации, погибшему около 50−55 лет. Обстоятельства и причины случившегося сейчас устанавливают правоохранительные органы, сообщает «Татар-информ».
В связи с инцидентом движение на участке было приостановлено. Как сообщили в «Метроэлектротрансе», станции «Проспект Победы» и «Дубравная» временно закрыты для пассажиров по техническим причинам. На месте работают специалисты и оперативные службы.