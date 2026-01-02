Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруги погибли на юге Волгограда из-за сигареты

Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда на улице Удмуртская — двое человек погибли в результате пожара.

Источник: МЧС РФ

По данным МЧС РФ, огонь вспыхнул в одной из квартир бывшего общежития. В момент пожара там находились мужчина и женщина. Они погибли.

По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше