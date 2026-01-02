Супруги погибли на юге Волгограда из-за сигареты

По данным МЧС РФ, огонь вспыхнул в одной из квартир бывшего общежития. В момент пожара там находились мужчина и женщина. Они погибли.
По предварительной информации, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше