Поезд Адлер — Москва сбил мужчину на железной дороге в Аксае

В ночь на 2 января в Аксайском районе Ростовской области пассажирский поезд № 084С «Адлер — Москва» сбил мужчину, находившегося на железнодорожных путях. Сообщение о происшествии поступило на пульт «112» в 00:54.
Пострадавший получил тяжелые травмы и скончался до приезда врачей. Мужчине на вид 40 лет. Его личность устанавливают специалисты.
Железнодорожное движение уже восстановили.
Ранее «Югополис» сообщал, что в начале декабря 2025 года в Усть-Лабинском районе поезд Адлер — Ставрополь сбил человека. Инцидент произошел на перегоне Гречишкино — Ладожская. Погибшим оказался 26-летний житель Тбилисского района.