На 1-м км МКАД восстановили движение после ДТП

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Движение транспорта, нарушенное в результате ДТП с несколькими автомобилями на 1-м км МКАД, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на внешней стороне 1-го км МКАД (в районе съезда 1А) восстановлено», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП движение было затруднено на протяжении 2,5 км.