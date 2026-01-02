На 1-м км МКАД восстановили движение после ДТП

«Движение на внешней стороне 1-го км МКАД (в районе съезда 1А) восстановлено», — говорится в сообщении.
Из-за ДТП движение было затруднено на протяжении 2,5 км.
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Движение транспорта, нарушенное в результате ДТП с несколькими автомобилями на 1-м км МКАД, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
