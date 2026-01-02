Двое жителей Башкирии пострадали при взрыве газа в бане

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что прошедшая новогодняя ночь оказалась одной из самых спокойных за последние пять лет. Он с облегчением отметил, что число травм среди жителей республики в праздники снизилось.
Рахматуллин лично посетил Республиканский ожоговый центр. Он рассказал, что в отделении реанимации сейчас находятся шесть пациентов: пять взрослых и один ребенок. Полуторагодовалая девочка попала туда еще в декабре, обварившись горячим супом. Взрослые же получили бытовые ожоги разной степени тяжести.
В ночь с 31 декабря на 1 января в центр доставили двух мужчин из Уфимского района. Они получили серьезные ожоги при взрыве газового баллона в бане. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, у второго — средней степени тяжести.
За первые четыре дня нового года в больницы республики с термическими ожогами поступили 10 человек. Отдельный случай произошел с пятилетней девочкой, которая получила ожог от петарды. Ей оказали помощь в медучреждении и отпустили домой на амбулаторное лечение.
