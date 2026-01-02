Ричмонд
Белорус позвонил в милицию, заметив пьяного водителя маршрутки

Белорус заметил пьяного водителя маршрутки за рулем и позвонил в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Белорус позвонил в милицию, заметив пьяного водителя маршрутки. Подробности рассказали в телеграм-канале УВД Гомельского облисполкома.

«Бдительность и гражданская позиция помогла милиции задержать пьяного водителя маршрутного такси», — сказано в сообщении.

В милиции отметили, что, благодаря оперативно переданным данным, наряд ДПС смог быстро приехать на место, остановить маршрутку. За рулем транспортного средства находился водитель в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование, которое провели на месте, показало, что в крови водителя находилось около 2 промилле алкоголя.

Ранее мы собрали, что изменится для водителей в Беларуси в 2026: увеличатся штрафы ГАИ, платная парковка для электромобилей, снятие льготы с гибридных авто, изъятие машин должников.

Тем временем МЧС сказало о белорусах, пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь: «Ожоги от бенгальских огней, травмы глаза и пальца на правой руке».