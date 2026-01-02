Белорус позвонил в милицию, заметив пьяного водителя маршрутки

В милиции отметили, что, благодаря оперативно переданным данным, наряд ДПС смог быстро приехать на место, остановить маршрутку. За рулем транспортного средства находился водитель в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование, которое провели на месте, показало, что в крови водителя находилось около 2 промилле алкоголя.