В четырех аэропортах России ввели временные ограничения

Аэропорты Ижевска, Кирова и Нижнекамска временно не работают, сообщила пресс-служба Росавиации. Аэропорт в Казани не принимает и не выпускает самолеты уже более двух часов.

Источник: РИА "Новости"

Об ограничениях в авиагаванях в Кирове, Нижнекамске и Ижевске стало известно в 16:15 мск. Казанский аэропорт не работает с 14:10 мск, сообщили в Росавиации. Временно закрывался также аэропорт в Чебоксарах, однако авиагавань заработала в обычном режиме около 16:19 мск.

Временные ограничения в аэропортах обычно вводят при опасности атак БПЛА. В Зеленодольском районе Татарстана был сбит один беспилотник, сообщил глава района Михаил Афанасьев. С 01:14 мск в регионе действует режим беспилотной опасности.

