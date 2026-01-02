Соцфонд сообщил о выплатах пострадавшим из-за удара ВСУ в Хорлах

Ранее, в ночь на 1 января, три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы, где люди встречали Новый год. Один из дронов нес зажигательную смесь, что привело к сильному пожару, который удалось потушить только к утру. В результате нападения погибли 28 человек, среди них ребенок.