Полиция в Нидерландах сообщила о «жестоком» Новом годе. Видео

«Большое число сотрудников полиции и экстренных служб получили ранения. офицеры и другие сотрудники экстренных служб получили ранения, а полицейские машины были жестоко уничтожены», — заявил представитель полиции Уилберт Паулиссен. В полиции сообщили, что некоторые из нападавших на полицейских носили балаклавы и маски, закрывающие лица. Также в Нидерландах в новогоднюю ночь сгорела церковь Вонделкерк.