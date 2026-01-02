Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске

Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позже подмосковная прокуратура сообщила, что один из участников драки арестован в рамках расследования уголовного дела о «хулиганстве» и «причинении тяжкого вреда здоровью». За медпомощью обратились четыре человека.