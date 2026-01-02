Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании массовой драки в Подольске, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позже подмосковная прокуратура сообщила, что один из участников драки арестован в рамках расследования уголовного дела о «хулиганстве» и «причинении тяжкого вреда здоровью». За медпомощью обратились четыре человека.

В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что подмосковные следователи также возбудили уголовное дело.

«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.