Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске

Ранее подмосковный главк МВД РФ сообщал, что в Подольске между двумя группами людей произошла драка со стрельбой. Позже подмосковная прокуратура сообщила, что один из участников драки арестован в рамках расследования уголовного дела о «хулиганстве» и «причинении тяжкого вреда здоровью». За медпомощью обратились четыре человека.
В свою очередь в пресс-службе СК РФ сообщили, что подмосковные следователи также возбудили уголовное дело.
«Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.