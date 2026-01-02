Около 800 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту

До полудня пятницы очередей на пунктах пропуска у моста не было.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 500 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 290 транспортных средств. Время ожидания около часа» , — говорится в сообщении на 16.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы. В ноябре 2025 года был введен запрет на проезд по мосту электромобилей и гибридных авто.