УВКПЧ ООН встревожено атакой в Хорлах с жертвами среди мирного населения

«Мы встревожены сообщениями о нападении в новогоднюю ночь в Хорлах в Херсонской области, повлекшем за собой жертвы среди гражданского населения, в том числе детей, что поднимает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права… Мы настоятельно призываем к проведению оперативных, беспристрастных и эффективных расследований», — говорится в заявлении.
Ранее представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что генсек обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области и отмечает, что «нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом — где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены».
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.