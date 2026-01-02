Ричмонд
УВКПЧ ООН встревожено атакой в Хорлах с жертвами среди мирного населения

ЖЕНЕВА, 2 янв — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) встревожено атакой в Хорлах Херсонской области с жертвами среди мирного населения и призвало к оперативному и беспристрастному расследованию ударов, говорится в заявлении управления в соцсети Х.

Источник: © РИА Новости

«Мы встревожены сообщениями о нападении в новогоднюю ночь в Хорлах в Херсонской области, повлекшем за собой жертвы среди гражданского населения, в том числе детей, что поднимает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права… Мы настоятельно призываем к проведению оперативных, беспристрастных и эффективных расследований», — говорится в заявлении.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик заявил РИА Новости, что генсек обеспокоен атакой ВСУ в Хорлах Херсонской области и отмечает, что «нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом — где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны быть прекращены».

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.

В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.

