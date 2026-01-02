УВКПЧ ООН встревожено атакой в Хорлах с жертвами среди мирного населения

«Мы встревожены сообщениями о нападении в новогоднюю ночь в Хорлах в Херсонской области, повлекшем за собой жертвы среди гражданского населения, в том числе детей, что поднимает вопросы о соблюдении международного гуманитарного права… Мы настоятельно призываем к проведению оперативных, беспристрастных и эффективных расследований», — говорится в заявлении.