В Башкирии пятилетняя девочка получила ожог от петарды

В Башкирии в праздничные дни произошел несчастный случай с ребенком. Как рассказал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, пятилетняя девочка получила ожог от взрыва петарды.
Медики оказали девочке необходимую помощь прямо на месте, после чего отпустили ее домой. Дальнейшее лечение она будет проходить в поликлинике, без госпитализации.
Кроме этого случая, министр обратил внимание на общую статистику по ожогам за последние четыре дня. За это время в больницы республики поступили 10 человек с термическими ожогами различной степени тяжести, полученными в быту.
