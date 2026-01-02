Кадыров показал кадры уничтожения пехоты ВСУ

«Все решения принимались оперативно, с учетом обстановки на участке. Отработали отлично, без потерь и лишних движений. ВСУ всячески пытаются стабилизировать ситуацию на передовых позициях, но ничего толкового у них не получается. Наши подразделения действуют как единый механизм, подтверждая высокий уровень подготовки и боевого братства», — добавил Кадыров.