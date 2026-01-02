Ричмонд
В Швейцарии назвали причину пожара в баре, где погибли 40 человек

ЖЕНЕВА, 2 янв — РИА Новости. Фейерверки-фонтаны стали причиной пожара в баре в Швейцарии, унесшем жизни 40 человек, сообщила прокурор кантона Вале Беатрис Пиллуд.

Источник: Reuters

«Это главная версия следствия, которая была подтверждена», — ответила она на вопрос журналиста, стали ли «фонтаны» главной причиной возгорания.

При этом прокурор отметила, что расследование должно установить, было ли муссовое звукоизоляционное покрытие на потолке установлено согласно нормам и законно ли было использовать фейерверки и бенгальские свечи в закрытом пространстве.

Прокурор также сообщила, что на данный момент у следствия нет возможности назвать точное число присутствовавших на новогодней вечеринке.

Также власти кантона сообщили, что в Кран-Монтана 9 января состоится церемония в память о погибших.

В новогоднюю ночь около 01.30 (3.30 мск) в баре на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана начался пожар. По данным полиции кантона Вале, погибли 40 человек, еще 119 получили травмы, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

Власти подтвердили национальность 105 получивших травмы человек, среди них 71 швейцарец, 14 французов, 11 итальянцев, четыре серба и по одному гражданину Боснии, Бельгии, Люксембурга, Польши и Португалии.