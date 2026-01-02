В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность»

В Башкирии завершился режим «Беспилотная опасность». Как сообщил председатель государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики, ограничительные меры были сняты сегодня вечером в 20:45 по местному времени.
Напомним, этот режим ввели ранним утром в 03:27 для обеспечения безопасности жителей.
Власти также напомнили о существовании специального мобильного приложения «112 — Экстренная помощь». Они рекомендуют всем жителям установить его на свои телефоны. Программа позволяет одним нажатием связаться с оперативными службами: вызвать скорую, пожарных или полицию в случае происшествия.
Кроме того, приложение автоматически отправляет уведомления о неблагоприятных погодных явлениях, а также сообщает о введении или отмене режима беспилотной опасности на территории Башкирии.
