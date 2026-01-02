ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

«Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор уточнил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал на территории предприятия — поврежден фасад производственного помещения. Кроме того, по селу Мешковое с беспилотника сброшены два взрывных устройства — повреждены припаркованный автобус и остекление в двух частных домах. В селе Вознесеновка от атак дронов в трех частных домах пробиты кровли и выбиты окна. В селе Белянка от детонации БПЛА о дорожное полотно перебита линия электропередачи.
Гладков также сообщил о других повреждениях, нанесенных украинскими беспилотниками.