Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области атакованы ВСУ, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Губернатор уточнил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал на территории предприятия — поврежден фасад производственного помещения. Кроме того, по селу Мешковое с беспилотника сброшены два взрывных устройства — повреждены припаркованный автобус и остекление в двух частных домах. В селе Вознесеновка от атак дронов в трех частных домах пробиты кровли и выбиты окна. В селе Белянка от детонации БПЛА о дорожное полотно перебита линия электропередачи.

Гладков также сообщил о других повреждениях, нанесенных украинскими беспилотниками.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше