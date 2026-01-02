Сальдо: На опознание жертв теракта в Хорлах нужно около недели

Напомним, что трагический инцидент произошел в ночь на 1 января. Украинский беспилотник атаковал кафе и гостиницу в поселке Хорлы. В результате этого удара погибли 28 мирных жителей. Еще 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.