Сальдо: На опознание жертв теракта в Хорлах нужно около недели

Сальдо заявил, что для опознания жертв теракта в Хорлах используют сложные ДНК-экспертизы.

Опознание всех жертв удара по Хорлам займет примерно неделю. Для этого потребуется проведение сложных ДНК-экспертиз, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

«Очевидно, противник применил взрывные вещества, которые зажигательные. Поэтому тела сгорели, там остались только фрагменты тел. Только по ДНК-анализу могут определить, на это неделя примерно уйдет», — уточнил глава региона.

Напомним, что трагический инцидент произошел в ночь на 1 января. Украинский беспилотник атаковал кафе и гостиницу в поселке Хорлы. В результате этого удара погибли 28 мирных жителей. Еще 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.

Следственный комитет России уже отреагировал на произошедшее. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте.