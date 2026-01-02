Сальдо: На опознание жертв теракта в Хорлах нужно около недели

Опознание всех жертв удара по Хорлам займет примерно неделю. Для этого потребуется проведение сложных ДНК-экспертиз, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.
«Очевидно, противник применил взрывные вещества, которые зажигательные. Поэтому тела сгорели, там остались только фрагменты тел. Только по ДНК-анализу могут определить, на это неделя примерно уйдет», — уточнил глава региона.
Напомним, что трагический инцидент произошел в ночь на 1 января. Украинский беспилотник атаковал кафе и гостиницу в поселке Хорлы. В результате этого удара погибли 28 мирных жителей. Еще 31 человек, среди которых пятеро детей, получили ранения.
Следственный комитет России уже отреагировал на произошедшее. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила о возбуждении уголовного дела по статье о террористическом акте.