В новогоднюю ночь несколько украинских беспилотников с зажигательной смесью поразили гостиницу и кафе в Хорлах, где находились местные жители, отмечавшие праздник. Губернатор Сальдо заявил, что украинская сторона пытается представить удар как нанесенный по военным целям.