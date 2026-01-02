Из-за атаки ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах погибли 28 человек.
Число погибших в результате атаки на поселок Хорлы в Херсонской области возросло до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек», — передает ТАСС слова Владимира Сальдо. Ранее сообщалось о 27 погибших, включая детей, и более чем о 50 пострадавших.
В новогоднюю ночь несколько украинских беспилотников с зажигательной смесью поразили гостиницу и кафе в Хорлах, где находились местные жители, отмечавшие праздник. Губернатор Сальдо заявил, что украинская сторона пытается представить удар как нанесенный по военным целям.