Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате атаки на поселок Хорлы в Херсонской области возросло до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Из-за атаки ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах погибли 28 человек.

Число погибших в результате атаки на поселок Хорлы в Херсонской области возросло до 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек», — передает ТАСС слова Владимира Сальдо. Ранее сообщалось о 27 погибших, включая детей, и более чем о 50 пострадавших.

В новогоднюю ночь несколько украинских беспилотников с зажигательной смесью поразили гостиницу и кафе в Хорлах, где находились местные жители, отмечавшие праздник. Губернатор Сальдо заявил, что украинская сторона пытается представить удар как нанесенный по военным целям.