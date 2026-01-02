Четыре человека оказались заблокированы после прорыва трубы с кипятком на юге Москвы

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в хостеле Lion Apartments, расположенном на цокольном этаже здания по улице Автозаводская в Даниловском районе. В момент аварии в помещении находились четыре человека, которые оказались заблокированы и были вынуждены просить о помощи. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы освободили пострадавших, спилив решётки. К моменту спасения люди успели надышались горячими парами.