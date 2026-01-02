Ричмонд
Четыре человека оказались заблокированы после прорыва трубы с кипятком на юге Москвы

В одном из хостелов на юге Москвы произошла авария: прорыв трубы с кипятком заблокировал четырёх человек. Об инциденте сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала, ЧП произошло в хостеле Lion Apartments, расположенном на цокольном этаже здания по улице Автозаводская в Даниловском районе. В момент аварии в помещении находились четыре человека, которые оказались заблокированы и были вынуждены просить о помощи. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы освободили пострадавших, спилив решётки. К моменту спасения люди успели надышались горячими парами.

Ранее стало известно о смерти 78-летнего пенсионера, который провалился в яму с кипятком. Врачи в Омске боролись за его жизнь, но полученные обширные ожоги, поразившие более 60% тела, оказались несовместимы с жизнью.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.