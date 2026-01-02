Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Сальдо ранее заявил, что боевики ВСУ действовали целенаправленно, чтобы сжечь людей. По его информации, для атаки были запущены три дрона, один из которых нёс боезаряд массой около 20 килограммов тротила. Представители местного антифашистского сопротивления сообщили, что при нанесении удара использовались разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.