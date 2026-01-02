В Одессе водителю бусика ТЦК выстрелили в лицо из газового пистолета

Ранее в городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Мужчину били по всему телу, после чего он потерял сознание, его силой затолкали в машину и доставили в военкомат, где он скончался прямо у входа. Родственники узнали о смерти от посторонних людей, которые с телефона погибшего вызвали его сына для опознания.