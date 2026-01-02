Ричмонд
«Месть» за ссору: жительница Башкирии в пьяном угаре устроила ДТП

Пьяная жительница Башкирии протаранила машину в отместку.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке пьяная женщина устроила настоящий разгром из-за ссоры с соседкой. Как рассказали очевидцы изданию «Башинформ», бытовой конфликт разгорелся на улице.

Разозлившись, одна из участниц ссоры села за руль и нарочно врезалась в машину своей обидчицы. Она не остановилась на этом: автомобиль еще и наехал на человека.

Полиция выяснила, что женщина, одетая во что-то похожее на полицейскую форму, на самом деле не имеет отношения к правоохранителям. Ее задержали за пьяную езду. В полиции добавили, что сами участницы конфликта с заявлениями не обращались.

