Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В воздушной гавани города ввели на время ограничения.

В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале. Такие меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Сегодня аэропорт «Гагарин» в Саратове также временно прекратил прием и отправку воздушных судов. В воздушной гавани Ижевска сложилась аналогичная ситуация. В МЧС Удмуртии сообщили, что режим «Ковер» действует с 17:05 по местному времени. Кроме того, на время ограничения ввели и в аэропортах Казани, Чебоксар.