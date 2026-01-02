В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения

Сегодня аэропорт «Гагарин» в Саратове также временно прекратил прием и отправку воздушных судов. В воздушной гавани Ижевска сложилась аналогичная ситуация. В МЧС Удмуртии сообщили, что режим «Ковер» действует с 17:05 по местному времени. Кроме того, на время ограничения ввели и в аэропортах Казани, Чебоксар.