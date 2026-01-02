В волгоградском аэропорту ввели временные ограничения

В воздушной гавани города ввели на время ограничения.
В аэропорту Волгограда временно введены ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в telegram-канале. Такие меры носят профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.
Сегодня аэропорт «Гагарин» в Саратове также временно прекратил прием и отправку воздушных судов. В воздушной гавани Ижевска сложилась аналогичная ситуация. В МЧС Удмуртии сообщили, что режим «Ковер» действует с 17:05 по местному времени. Кроме того, на время ограничения ввели и в аэропортах Казани, Чебоксар.