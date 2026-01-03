Мошенники обманывают россиян в праздники по новой двойной схеме

Платформой для поиска жертвы становится сайт знакомств. Так, незнакомец может написать жертве с предложением сходить в театр. Собеседник присылает ссылку для приобретения билетов онлайн, но уже на этом этапе нужно насторожиться, предупреждают в МВД. Эта ссылка — поддельная. Жертва оплачивает билеты — деньги списываются, а билеты так и не приходят на почту, пишет «Прайм».