Мошенники обманывают россиян в праздники по новой двойной схеме

Сотрудники МВД предупреждают об очередной схеме мошенников, которую последние проворачивают в том числе в новогодние праздники, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Платформой для поиска жертвы становится сайт знакомств. Так, незнакомец может написать жертве с предложением сходить в театр. Собеседник присылает ссылку для приобретения билетов онлайн, но уже на этом этапе нужно насторожиться, предупреждают в МВД. Эта ссылка — поддельная. Жертва оплачивает билеты — деньги списываются, а билеты так и не приходят на почту, пишет «Прайм».

Далее начинается второй акт спектакля от мошенников. Злоумышленники звонят жертве под видом представителей правоохранительных органов и предлагают помочь вернуть украденные средства. Для этого жертве якобы нужно потратить ещё больше денег.