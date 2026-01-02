СМИ: Трубу с кипятком прорвало в хостеле на юге Москвы

В столичном хостеле на юге Москвы произошла авария: труба с горячей водой прорвалась, четыре человека оказались заблокированы внутри заведения. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале Shot.
По информации канала, на минус первом этаже хостела Lion Apartments, расположенного на улице Автозаводская в Даниловском районе, лопнула труба отопления. В результате коммунальной аварии четыре человека, находившиеся в хостеле, оказались заблокированы.
— Прибывшие на место пожарные спилили решетки и спасли людей, которые к тому моменту надышались горячими парами, — говорится в сообщении.
25 декабря в подмосковном Климовске также произошла авария. Прорвало трубы теплоснабжения у нескольких домов на Западной и Симферопольской улицах. В результате инцидента дороги затопило кипятком. Позже сотрудники ЖКХ устранили неполадки.
Ранее в Химках прорвало теплотрассу на Совхозной улице. В связи с происшествием дороги затопило кипятком.
Другой случай произошел в районе Медведково, где шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы.