Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Трубу с кипятком прорвало в хостеле на юге Москвы

В столичном хостеле на юге Москвы произошла авария: труба с горячей водой прорвалась, четыре человека оказались заблокированы внутри заведения. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале Shot.

В столичном хостеле на юге Москвы произошла авария: труба с горячей водой прорвалась, четыре человека оказались заблокированы внутри заведения. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале Shot.

По информации канала, на минус первом этаже хостела Lion Apartments, расположенного на улице Автозаводская в Даниловском районе, лопнула труба отопления. В результате коммунальной аварии четыре человека, находившиеся в хостеле, оказались заблокированы.

— Прибывшие на место пожарные спилили решетки и спасли людей, которые к тому моменту надышались горячими парами, — говорится в сообщении.

25 декабря в подмосковном Климовске также произошла авария. Прорвало трубы теплоснабжения у нескольких домов на Западной и Симферопольской улицах. В результате инцидента дороги затопило кипятком. Позже сотрудники ЖКХ устранили неполадки.

Ранее в Химках прорвало теплотрассу на Совхозной улице. В связи с происшествием дороги затопило кипятком.

Другой случай произошел в районе Медведково, где шесть человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком возле дублера Полярной улицы.